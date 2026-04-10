ЗАПАЗЕНИ

Наредба въвежда правила за медицинската помощ от разстояние

Предстои обнародване на документа в „Държавен вестник“

Министерството на здравеопазването финализира първата цялостна Наредба за медицинската помощ от разстояние, която създава модерна регулаторна рамка и е насочена към въвеждането на иновативни и сигурни дигитални решения в здравеопазването.

Нормативният акт е разработен във връзка с промените в Закона за лечебните заведения и има за цел да въведе ясни правила за диагностика, лечение, профилактика и проследяване на пациенти чрез телемедицински услуги.

Медицинска помощ от разстояние ще извършват лечебни заведения и медицински специалисти при спазване на всички утвърдени стандарти и правила за добра медицинска практика. Телемедицината ще се прилага само в случаите, когато може да бъде гарантирано същото ниво на качество и безопасност на медицинската помощ, каквото се осигурява и при присъствена здравна грижа, е записано в документа.

Дефинирани са и медицинските дейности, които не могат да бъдат извършвани дистанционно, като например раждане, установяване на смърт и други интервенции, изискващи задължителен физически контакт.

Особен акцент е поставен върху защитата на личните данни, сигурността на здравната информация и проследимостта на медицинските дейности.

Всички извършени телемедицински услуги ще се документират в електронното здравно досие на пациента чрез Националната здравноинформационна система. Това гарантира прозрачност, непрекъснатост на грижата и по-добра координация между медицинските специалисти.

При подготовката на нормативния акт са взети предвид препоръките на медицински специалисти, лечебни заведения, професионални организации, пациентски структури и представители на иновативния сектор. Проведеното обществено обсъждане е позволило текстовете да бъдат прецизирани така, че да осигурят както висока степен на защита на пациентите, така и реална приложимост на телемедицината в ежедневната медицинска практика.

Предстои обнародване на документа в „Държавен вестник“.

#медицинска помощ от разстояние #наредба #Министерство на здравеопазването

