Преместиха двубой от Лига 1 заради масовите протести във Франция

Двубоят между Тулуза и Троа от френската Лига 1 беше преместен от събота за неделя по искане на местните власти заради продължаващото напрежение в страната. Новината беше потвърдена от Френската професионална футболна лига.

Франция беше обхваната от сериозни безредици през този месец, довели до арестите на хиляди хора. По време на протестите срещу високите цени и влошаващото се качество на обществените услуги бяха разграбени и повредени множество магазини, съобщава Ройтерс.

В Тулуза властите въведоха вечерен час в определени райони на града. Ограничителната мярка трябва да остане в сила до неделя, което наложи промяна в програмата на футболния двубой.

„По искане на префектурата на департамент От-Гарон и след съгласуване с притежателя на тв правата, мачът между Тулуза и Троа се премества за неделя, 25 октомври“, се казва в официалното съобщение на лигата.

Междувременно последствията от безредиците засегнаха и футболните клубове. В понеделник Олимпик Марсилия и Лил обявиха, че официалните им магазини са били разграбени по време на протестите.