Преместиха с ден мача на откриването на новия стадион "Българска армия"

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз (БФС) направи няколко промени в програмата на шампионата, за да удовлетвори желанието на ЦСКА мачът със Славия от 14-ия кръг на Първа лига да бъде изместен от петък (30 октомври) за събота (31 октомври). Очака се точно с този мач да бъде открит новият стадион "Българска армия".

Решения на Спортно-техническата комисия:

По искане на ПФК ЦСКА Сф със съгласието на ФК и съгласувано с Нова Броудкастинг груп и БПФЛ, се правят следните промени в програмата на XIV – ти кръг от ППФЛ /efbet лига/:

Срещата между отборите на ПФК ЦСКА Сф и ПФК Славия Сф, по програма на 30.10/петък/2026 г., ще се играе на 31.10/събота/ от 19.30 ч.

Срещата между отборите на ПФК Локомотив Сф и ПФК Ботев Пд по програма на 31.10/събота/, ще се играе на 30.10/петък/2026 г от 19.30 ч.

Срещата между отборите на ПФК Локомотив Пд и ПФК Лудогорец 1945 Рз, ще се играе по програма на 31.10/събота/ от 14.00 ч, вместо от 15.00 ч.

Срещата ПФК Дунав Рс и ПФК Левски Сф, ще се играе по програма на 31.10/събота/ от 16.30 ч, вместо от 17.30 ч.