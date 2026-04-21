Премиерът и омбудсманът: Тактилните шаблони са крачка към равен достъп до гласуване

Успешното въвеждане на тактилни шаблони за незрящи гласоподаватели в 400 пилотни секции в 5 избирателни района на страната беше сред акцентите на срещата на служебния премиер Андрей Гюров с омбудсмана Велислава Делчева, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

В разговора им беше обсъдено ползотворното сътрудничество между институциите, благодарение на което бе направена реална стъпка към по-достъпен вот в България.

На състоялите се в неделя избори за първи път бяха осигурени тактилни (брайлови) шаблони за гласуване в 400 секции в 5 избирателни района – София (и трите района), Пловдив-град и Благоевград. Това допълнително допринесе за възможността незрящите гласоподаватели да дадат своя вот информирано, независимо и поверително, подчертават от МС.

Премиерът Андрей Гюров и омбудсманът Велислава Делчева се съгласиха, че инициативата следва да се развива и занапред като добра практика.

В хода на срещата беше обсъден също процесът по подготовка на страната ни за изпълнение на Пакта на ЕС за миграция и убежище, включително необходимите промени в законодателството.

