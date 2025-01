President hands over first goernment-forming mandate on January 15

On 15 January, Wednesday, at 12.00, in accordance with Art. 1 of the Constitution of the Republic of Bulgaria, Head of State Rumen Radev will hand over a mandate for forming a government to the candidate for Prime Minister, nominated by the largest parliamentary group in the 51st National Assembly - that of GERB-UDF.

Чуйте последните новини, където и да сте!

Последвайте ни във Facebook и Instagram

Следете и канала на БНТ в YouTube

Вече може да ни гледате и в TikTok

Намерете ни в Google News