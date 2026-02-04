Президентът пред БСП: Стабилно мнозинство в следващия парламент да преразгледа промените в Конституцията

Продължават консултациите при президента Илияна Йотова за избор на служебен премиер. На "Дондуков" 2 започва срещата между държавния глава и представители на "БСП - Обединена левица". За срещата дойдоха заместник-председателят на Народното събрание Драгомир Стойнев, както и заместник-председателите на парламентарната група Кирил Добрев и Мая Димитрова.

Отговорността за служебния кабинет е изцяло на Народното събрание, каза президентът Илияна Йотова в началото на консултациите с „БСП-Обединена левица“ в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател.

"Смятам, че целта ни е обща. Тя беше поискана от стотици хиляди граждани на протестите, не само по отношение на справедливата работа на институциите, борбата с корупцията, но с първо условие - провеждане на честни и прозрачни избори, за да можем да върнем доверието на хората в Изборния процес, а оттам и доверието в институциите. Затова тези разговори са изключително важни и смея да твърдя много съдържателни. Нуждаем се от спешни действия, за да се спре ценовият шок, да видим какви са най-спешните и реалистични мерки за най-уязвимите хора“, каза в началото на консултациите Илияна Йотова.

Илияна Йотова поздрави "БСП - Обединена левица", че са гласували против конституционните промени, които по думите й, са лишили президента от възможността да номинира и избере служебно правителство.

Моята надежда е, че едно стабилно мнозинство в следващия парламент ще преразгледа промените в Конституцията, които лишиха държавния глава от правото да избира сам служебен премиер.

„Цялата държава разбира в каква тежка и абсурдна ситуация вие сте поставена. Самите политически сили, които промениха Конституцията от вчера си посипват главата с пепел", каза Драгомир Стойнев от БСП - Обединена левица".

Той отчете, че в момента президентът няма свободен избор за служебен премиер.

Илияна Йотова отново каза, че прави всичко възможно изборите да са на първата възможна дата след Великден.

По-късно днес Илияна Йотова ще разговаря и с представителни на "Има такъв народ".