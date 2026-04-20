При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Благоевград

Централната избирателна комисия започна да публикува резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи в Благоевград.

"Прогресивна България" – 39,84%

ГЕРБ-СДС – 19,76%

ДПС – 13,02%

ПП-ДБ – 7,88%

"БСП – Обединена левица" – 3,62%

"Алианс за права и свободи - АПС" – 3,56%

"Величие" – 2,76%

"Възраждане" – 2,7%

МЕЧ – 2,5%

"Сияние" – 1,58%

"Има такъв народ" – 0,6%