При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Добрич

Централната избирателна комисия започна да публикува резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи в Добрич.

"Прогресивна България" – 49,99%

ГЕРБ-СДС – 11,7%

ПП-ДБ – 7,33%

ДПС – 7,17%

"Възраждане" – 5,04%

"БСП – Обединена левица" – 4,53%

"Величие" – 4,19%

МЕЧ – 3,23%

"Сияние" – 2,13%

"Има такъв народ" – 0,85%

"Алианс за права и свободи - АПС" – 0,8%