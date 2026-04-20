При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Добрич
Чете се за: 00:25 мин.
Слушай новината
Централната избирателна комисия започна да публикува резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи в Добрич.
"Прогресивна България" – 49,99%
ГЕРБ-СДС – 11,7%
ПП-ДБ – 7,33%
ДПС – 7,17%
"Възраждане" – 5,04%
"БСП – Обединена левица" – 4,53%
"Величие" – 4,19%
МЕЧ – 3,23%
"Сияние" – 2,13%
"Има такъв народ" – 0,85%
"Алианс за права и свободи - АПС" – 0,8%