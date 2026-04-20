При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Габрово
Централната избирателна комисия започна да публикува резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи в Габрово.
"Прогресивна България" – 47,84%
ГЕРБ-СДС – 15,87%
ПП-ДБ – 8,31%
"Възраждане" – 5,21%
"Величие" – 4,53%
"БСП – Обединена левица" – 3,97%
МЕЧ – 3,52%
"Сияние" – 3,51%
"Алианс за права и свободи - АПС" – 1,86%
"Има такъв народ" – 1,06%
ДПС – 0,8%