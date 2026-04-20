При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Кюстендил

Централната избирателна комисия започна да публикува резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи в Кюстендил.

"Прогресивна България" – 48,26%

ГЕРБ-СДС – 17,18%

ПП-ДБ – 7,66%

"БСП – Обединена левица" – 4,4%

ДПС – 4,29%

"Възраждане" – 4,06%

МЕЧ – 3,6%

"Сияние" – 2,82%

"Величие" – 2,76%

"Има такъв народ" – 1,02%

"Алианс за права и свободи - АПС" – 0,41%