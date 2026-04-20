При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Ловеч
Централната избирателна комисия започна да публикува резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи в Ловеч.
"Прогресивна България" – 46,6%
ГЕРБ-СДС – 20,06%
ПП-ДБ – 6,54%
"БСП – Обединена левица" – 4,61%
МЕЧ – 4,19%
"Възраждане" – 3,69%
"Величие" – 3,5%
ДПС – 3,35%
"Сияние" – 2,75%
"Алианс за права и свободи - АПС" – 1,07%
"Има такъв народ" – 0,7%