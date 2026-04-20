При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Пловдив-град

Централната избирателна комисия започна да публикува резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи в Пловдив-град.

"Прогресивна България" – 46,28%

ПП-ДБ – 16,4%

ГЕРБ-СДС – 13,15%

"Възраждане" – 4,67%

"Сияние" – 4,24%

МЕЧ – 3,56%

"Величие" – 2,95%

"БСП – Обединена левица" – 2,6%

ДПС – 1,04%

"Има такъв народ" – 0,81%

"Алианс за права и свободи - АПС" – 0,53%