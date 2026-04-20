При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Пловдив-град
Централната избирателна комисия започна да публикува резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи в Пловдив-град.
"Прогресивна България" – 46,28%
ПП-ДБ – 16,4%
ГЕРБ-СДС – 13,15%
"Възраждане" – 4,67%
"Сияние" – 4,24%
МЕЧ – 3,56%
"Величие" – 2,95%
"БСП – Обединена левица" – 2,6%
ДПС – 1,04%
"Има такъв народ" – 0,81%
"Алианс за права и свободи - АПС" – 0,53%