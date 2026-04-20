При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Русе

Централната избирателна комисия започна да публикува резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи в Русе.

"Прогресивна България" – 49,31%

ГЕРБ-СДС – 11,86%

ПП-ДБ – 9,45%

ДПС – 4,99%

"Възраждане" – 4,64%

"Величие" – 4,24%

МЕЧ – 3,44%

"БСП – Обединена левица" – 3,4%

"Сияние" – 3,36%

"Алианс за права и свободи - АПС" – 1,38%

"Има такъв народ" – 0,75%