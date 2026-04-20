При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Русе
Централната избирателна комисия започна да публикува резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи в Русе.
"Прогресивна България" – 49,31%
ГЕРБ-СДС – 11,86%
ПП-ДБ – 9,45%
ДПС – 4,99%
"Възраждане" – 4,64%
"Величие" – 4,24%
МЕЧ – 3,44%
"БСП – Обединена левица" – 3,4%
"Сияние" – 3,36%
"Алианс за права и свободи - АПС" – 1,38%
"Има такъв народ" – 0,75%