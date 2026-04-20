При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Смолян
Централната избирателна комисия започна да публикува резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи в Смолян.
"Прогресивна България" – 49,01%
ГЕРБ-СДС – 13,86%
ДПС – 12,53%
ПП-ДБ – 6%
ИК Тодор Тодоров Батков – 4,2%
"БСП – Обединена левица" – 2,59%
"Възраждане" – 2,21%
"Алианс за права и свободи - АПС" – 2,07%
МЕЧ – 2,05%
"Величие" – 1,88%
"Сияние" – 1,07%
"Има такъв народ" – 0,6%