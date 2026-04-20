При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота във Велико Търново

Централната избирателна комисия започна да публикува резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи във Велико Търново.

"Прогресивна България" – 52,78%

ГЕРБ-СДС – 12,29%

ПП-ДБ – 7,75%

"Възраждане" – 4,65%

"Величие" – 4,64%

ДПС – 4,22%

"БСП – Обединена левица" – 3,45%

МЕЧ – 2,84%

"Сияние" – 2,58%

"Алианс за права и свободи - АПС" – 0,86%

"Има такъв народ" – 0,62%