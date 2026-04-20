При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота във Видин

Централната избирателна комисия започна да публикува резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи във Видин.

"Прогресивна България" – 43,91%

ГЕРБ-СДС – 16,74%

ПП-ДБ – 10,78%

ДПС – 8,96%

"Възраждане" – 3,95%

"БСП – Обединена левица" – 3,64%

МЕЧ – 3,63%

"Величие" – 2,44%

"Сияние" – 1,64%

"Има такъв народ" – 1,24%

"Алианс за права и свободи - АПС" – 0,3%