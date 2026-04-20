При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота във Видин
6161
Чете се за: 00:27 мин.
Слушай новината
Централната избирателна комисия започна да публикува резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи във Видин.
"Прогресивна България" – 43,91%
ГЕРБ-СДС – 16,74%
ПП-ДБ – 10,78%
ДПС – 8,96%
"Възраждане" – 3,95%
"БСП – Обединена левица" – 3,64%
МЕЧ – 3,63%
"Величие" – 2,44%
"Сияние" – 1,64%
"Има такъв народ" – 1,24%
"Алианс за права и свободи - АПС" – 0,3%