При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота във Враца

Централната избирателна комисия започна да публикува резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи във Враца.

"Прогресивна България" – 53,59%

ГЕРБ-СДС – 17,05%

ДПС – 6,31%

ПП-ДБ – 5,5%

МЕЧ – 4,21%

"Възраждане" – 3,35%

"БСП – Обединена левица" – 2,72%

"Величие" – 2,1%

"Сияние" – 1,87%

"Има такъв народ" – 0,56%

"Алианс за права и свободи - АПС" – 0,13%