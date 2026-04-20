При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота във Враца
Централната избирателна комисия започна да публикува резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи във Враца.
"Прогресивна България" – 53,59%
ГЕРБ-СДС – 17,05%
ДПС – 6,31%
ПП-ДБ – 5,5%
МЕЧ – 4,21%
"Възраждане" – 3,35%
"БСП – Обединена левица" – 2,72%
"Величие" – 2,1%
"Сияние" – 1,87%
"Има такъв народ" – 0,56%
"Алианс за права и свободи - АПС" – 0,13%