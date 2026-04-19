Проблеми с машини и липсващи членове на СИК във Видин

Изборният ден във Видин стартира навреме и без сериозни проблеми. В няколко секции във Видин членове на СИК не са се явили.

От местната Районна избирателна комисия съобщиха, че няколко машини в града са дали дефект и не са успели да разпечатат разписка с вота на избирателя.

Секциите са общо 255, като в 121 от тях ще може да се гласува с машина и с хартиена бюлетина. Вчера от РИК заявиха, че не е имало масови замени в последния момент.