Продадоха картина на Банкси за 7.5 милиона лири на аукцион

Картина на визуалния уличен артист Банкси по мотива на водните лилии на импресиониста Клод Моне, беше продадена за 7.5 милиона лири на аукцион на Сотбис, надвишавайки очакванията. Новината беше публикувана в Туитър, от британския "Гардиън".

