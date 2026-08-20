Продължава спадът на река Дунав при Русе и Силистра

Нивото на река Дунав е спаднало с още 1 сантиметър при Русе, като там вече са достигнати 125 см под условната нула.

Същото понижение е отчетено през изминалото денонощие и в Силистра и Никопол. Ситуацията обаче е динамична, защото край Лом е регистрирано повишение с 3 см, а на видинското Ново село – с 1.

При останалите водомерни постове по поречието на реката е отчетен застой, съобщават от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

Към момента няма плавателни съдове, които да са заседнали в българския участък. Хидроложката обстановка е усложнена, като остават в сила ограниченията в газенето на корабите.