ИЗВЪНРЕДНО
ЦИК с междинни резултати: Кои партии влизат в парламента?
В развитие

БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

"Прогресивна България" печели изборите в Смолян

від БНТ , Репортер: Величка Петкова
"Прогресивна България" печели изборите в Смолян. Това сочат данните при 66.67% обработени протоколи на СИК. За коалицията на Румен Радев са гласували 14 056 избиратели или 49.77 на сто.

ДПС е втора политическа сила с 12.37%, като така със съвсем малка разлика изпреварва ГЕРБ-СДС, които имат 3 162 гласа или 11.19%. Следва коалицията ПП-ДБ с 6.08 на сто. 5.46% или 1542 гласа има независимия кандидат Тодор Батков. "БСП- Обединена левица" получават едва 712 гласа или 2.52 на сто. 2.47% имат "Възраждане", 2.30% - "Алианс за права и свободи".

В края на изборния ден избирателната активност в Смолянска област достигна 55.5 на сто.

#парламентарни избори 2026 #България гласува #Смолян #резултати

