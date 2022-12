ПСВ Айндховен потвърди, че Коди Гакпо е продаден на Ливърпул

Ръководството на ПСВ Айндховен обяви на официалния си уебсайт, че нападателят Коди Гакпо преминава в Ливърпул. 23-годишният играч скоро ще пътува до Англия, за да завърши последните детайли по сделката. Според The ​​Athletic трансферната сума ще бъде 45 милиона евро.

PSV and @LFC have reached an agreement on the proposed transfer of Cody Gakpo.



The 23-year-old attacker will leave for England imminently where he will be subjected to the necessary formalities ahead of the completion of the transfer.