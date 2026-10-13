Радослав Гидженов с престижно назначение в Лига Европа

Радослав Гидженов ще ръководи двубоя между АЗ Алкмаар и Апоел Беер Шева от втория кръг на основната фаза на Лига Европа.

Срещата е на 15 октомври от 19:45 часа на стадиона в Алкмаар. Нидерландският тим започна участието си в турнира със загуба с 0:1 при гостуването на Съндърланд, докато израелският шампион завърши 0:0 срещу Динамо Загреб.

Асистенти на Гидженов ще бъдат Мирослав Максимов и Петър Митрев, а Никола Попов е определен за четвърти съдия. Отговорността за системата за видеопомощ (ВАР) е поверена на международен екип. Главен ВАР-съдия ще бъде швейцарецът Лукас Фендрих, а негов помощник – полякът Томаш Квятковски.

Работата на българската съдийска бригада ще бъде оценявана от германеца Кнут Кирхер, едно от разпознаваемите имена в европейското съдийство. Делегат на УЕФА за срещата е унгарецът Ищван Хусар.

За Гидженов това ще бъде четвърти международен мач през сезона и първи в Лига Европа. До момента той е ръководил двубоя между Латвия и Черна гора в Лигата на нациите, както и два мача от квалификациите на европейските клубни турнири.

Още един български рефер получи назначение за мач от европейските клубни турнири. Георги Кабаков, който е начело на родната съдийска ранглиста, ще ръководи тази вечер двубоя между Викинг Ставангер и Байерн Мюнхен в Шампионската лига.