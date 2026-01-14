Радостин Василев, МЕЧ: С това мнозинство най-добре да не се пипа Изборният кодекс

В този парламент, с това мнозинство, най-добре да не се пипа Изборният кодекс. Това заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев в кулоарите на парламента.

Независимо, че те нямат мнозинство за управление, имат такова за нечестни избори и винаги са го имали, каза Василеви. Той допълни, че такова мнозинство не е имало само през април 2021 г., когато той е бил председател на правна комисия и е било въведено гласуването с машини.

Това, което се прави в момента, е опит за саботиране на сегашните машини, които присъстват в изборите. За да не могат да се прилагат те, се налагат така наречените „броячки“, посочи Василев по повод предложението на "Има такъв народ" (ИТН) за сканиращи устройства, които да бъдат интегрирани в секциите, където българските избиратели ще дадат гласа си.

Василев посочи още, че първоначално "броячките" са били идея на Мустафа Карадайъ отпреди повече от 12 години. Всички, които възприеха тогава идеята за тези "броячки", сега са в "ДПС – Ново начало", посочи още лидерът на МЕЧ.