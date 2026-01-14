БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на...
Чете се за: 07:35 мин.
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха...
Чете се за: 04:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

НОВАТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

Радостин Василев, МЕЧ: С това мнозинство най-добре да не се пипа Изборният кодекс

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Запази
Радостин Василев, МЕЧ: С това мнозинство най-добре да не се пипа Изборният кодекс
Снимка: БТА
Слушай новината

В този парламент, с това мнозинство, най-добре да не се пипа Изборният кодекс. Това заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев в кулоарите на парламента.

Независимо, че те нямат мнозинство за управление, имат такова за нечестни избори и винаги са го имали, каза Василеви. Той допълни, че такова мнозинство не е имало само през април 2021 г., когато той е бил председател на правна комисия и е било въведено гласуването с машини.

Това, което се прави в момента, е опит за саботиране на сегашните машини, които присъстват в изборите. За да не могат да се прилагат те, се налагат така наречените „броячки“, посочи Василев по повод предложението на "Има такъв народ" (ИТН) за сканиращи устройства, които да бъдат интегрирани в секциите, където българските избиратели ще дадат гласа си.

Василев посочи още, че първоначално "броячките" са били идея на Мустафа Карадайъ отпреди повече от 12 години. Всички, които възприеха тогава идеята за тези "броячки", сега са в "ДПС – Ново начало", посочи още лидерът на МЕЧ.

"Честни избори могат да бъдат направени само от мнозинство, което иска да се провеждат честни избори, независимо от своя резултат. От тези, изчезващите – ИТН, БСП и АПС, които няма да ги има, както и от Борисов и Пеевски, не очакваме изборни промени, които да бъдат в полза на обществото. Всичко е илюзия и заблуда", каза Василев.

#Радостин Василев #НС #декларация #меч

Водещи новини

Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на фокус в политическите декларации в НС
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на фокус в...
Чете се за: 07:35 мин.
У нас
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на президента нереализиран И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на президента нереализиран
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Асен Василев след върнатия мандат: Нови машини за два месеца не могат да се въведат Асен Василев след върнатия мандат: Нови машини за два месеца не могат да се въведат
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Изслушват кандидатите за Европейски прокурор от България Изслушват кандидатите за Европейски прокурор от България
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Обявяват управлението на Газа: Николай Младенов застава начело
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Кран падна върху влак в Тайланд, най-малко 22 души загинаха
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Броят на убитите при протестите в Иран расте - жертвите са над 2700
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Пред прага на грипна епидемия ли сме?
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ