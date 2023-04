Рафаел Надал ще пропусне и Мастърса в Мадрид

22-кратният шампион от Големия шлем Рафаел Надал ще пропусне турнира на клей от сериите "Мастърс" в Мадрид (Испания) от 26 април до 7 май, съобщиха организаторите.

По-рано испанският тенисист се оттегли от турнира в Барселона, който се провежда тази седмица. Испанските медии съобщиха, че Надал не е искал да форсира завръщането си на корта преди втория турнир от Големия шлем за годината "Ролан Гарос".

Рафаел Надал се контузи по време на мач с американския тенисист Макензи Макдоналд във втория кръг на Откритото първенство на Австралия през януари и оттогава се възстановява.

Hola a todos. Hace un tiempo que no me comunico directamente con vosotros. Han sido unas semanas y unos meses difíciles. Como sabéis me hice una una lesión importante en Australia, en el Psoas. pic.twitter.com/m0TbsGFn5t