Рафаел Надал: Ще съм готов за "Ролан Гарос"

13-кратният шампион на "Ролан Гарос" Рафаел Надал увери своите фенове, че ще бъде готов за тазгодишното издание на турнира, въпреки че през април получи фрактура на реброто, която не му позволи да играе на турнирите в Монте Карло и Барселона.

Рекордьорът по титли от Големия шлем ще направи своето завръщане на корта на Мастърса в Мадрид следващата седмица, с миналата вечер бе почетен гост на стадион "Сантяго Бернабеу" за мача на Реал Мадрид с Еспаньол, с който Кралският клуб си подпечата 35-та шампионска титла на Испания.

Lifelong Real Madrid fan Rafa Nadal takes an honorary kick-off at the Bernabéu pic.twitter.com/KmkJqsHBvT