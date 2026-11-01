Ръст на избирателната активност в столицата

Изборният ден в столицата протича нормално, при малко по-висока избирателна активност спрямо първия тур.

От районните избирателни комисии съобщиха, че в обедните и следобедните часове на места дори са се образували опашки.

Към 16:00 ч. най-високата избирателна активност е отчетена в 23 МИР – 29,21%. В 25 МИР активността е била 23,02%, а в 24 МИР – 18,39%.

Няма сериозни проблеми с машините и в трите района. В 39-о училище в столичния район „Младост“ се появи друг проблем. В училището има 9 секции за гласуване, като една от тях е предназначена за трудноподвижни хора. Оказва се обаче, че в училището няма рампа за хора с увреждания и се е наложило органите на реда да помагат на тези гласоподаватели.

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