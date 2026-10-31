Ратко Достанич: За всеки е удоволствие да играе на такъв стадион

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич остана доволен от спечелената точка при гостуването на ЦСКА на новия стадион "Българска армия".

"Белите" удържаха натиска на "червените" и измъкнаха нулево равенство.

"ЦСКА прави нещо голямо със стадиона и базата си. Само с такива условия може да вървим напред. ЦСКА на всяка цена искаше да вкара гол и затова казах на моите футболисти, че трябва да удържат първоначалния натиск първите 15-20 минути. За всеки футболист е удоволствие да играе на такъв стадион", сподели той след срещата.

Наставникът на столичани отличи представянето на възпитаниците си.