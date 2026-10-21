Реал Мадрид демонстрира офанзовната си мощ и спечели домакинството си на РБ Лайпциг

Реал Мадрид победи РБ Лайпциг с 4:1 в мач от 3-ия кръг на основната фаза на Шампионска лига. Четирима различни голмайстори се разписаха за столичани.

Първата по-опасна ситуация на стадион "Сантяго Бернабеу" в Мадрид дойде в 28-ата минута, когато Тибо Куртоа изби в ъглов удар изстрел на Ромуло.

"Белият балет" заслужено откри резултата в 43-ата минута. Маартен Вандервоорд парира удар на Арда Гюлер, но Бернардо Силва се разписа при добавката.

След почивката възпитаниците на Жозе Моуриньо удвоиха преднината си. Арда Гюлер се разписа от непосредствена близост, след като засече подаване с глава на Килиан Мбапе.

Килиан Мбапе също записа името си сред голмайсторите в 83-ата минута. Нападателят на домакините стреля от границата на наказателното поле и прати топката в горния далечен ъгъл.

В ответната атака гостите стигнаха до почетен гол. Кристоф Баумгартнер изведе Тидиам Гомис сам срещу вратаря и французинът завърши многоходова атака с шут от вътрешността на пеналтерията.

След още две минути игра Ян Диоманде оформи крайния резултат. Фланговият футболист засече от воле центриране в наказателното поле на Браим Диас.

Реал Мадрид се изкачи до 4-ото място в класирането с пълен актив от 9 пункта. РБ Лайпциг се смъкна до 30-ата позиция в подреждането с 3 точки.

Друг мач от турнира, игран по същото време, противопостави отборите на Байерн Мюнхен и Арсенал. Срещата в Германия завърши при равенство 2:2.