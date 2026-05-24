Река Янтра излезе от коритото си в Русенско (СНИМКИ)

Река Янтра излезе от коритото си край Бяла, Русенско, и село Ценово. Няма опасност за населението и инфраструктурата, съобщиха от областната управа.

До Бяла са залети няколко декара в района на Експо центъра "Уста Колю Фичето" до моста, където е една от най-ниските точки в района. Наводнена е асансьорна шахта, която ще бъде почистена, след като реката се оттегли.

Пътят към пречиствателната станция е затворен, поради високите води. Има струпване на дървета в коритото на река Янтра край мостовете при село Долна Студена и между Караманово и Новград.

След като ситуацията се успокои, те ще бъдат премахнати. Край село Долна Студена има земеделски имоти под вода, но те попадат в залятата зона на реката.