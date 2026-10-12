БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Македонски медии: МВР на РСМ няма данни Ива Михайлова да...
Чете се за: 02:57 мин.
Министър Петрова за прибирането на Ива Михайлова: При...
Чете се за: 07:12 мин.
Ива Михайлова пред БНТ: Няма нищо нелегално в моето...
Чете се за: 01:45 мин.
Ива Михайлова се прибра в България
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Рекордно класиране за Елизара Янева в класацията на WTA

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Българката се изкачи с три места в ранглистата.

Елизара Янева
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Най-добрата българска тенисистка Елизара Янева постигна ново рекордно класиране в ранглистата на WTA при жените.

19-годишната пловдивчанка се изкачва с три места до 146-ото и вече е с актив от 496 точки. През миналата седмица тя отпадна във втория кръг на международния турнир от сериите W50 в Бургас. По-късно днес Янева ще стартира от първия кръг в основната схема на турнира от сериите УТА 125 в Майорка (Испания) срещу италианката Дженифър Руджери.

Втората ракета на страната Росица Денчева, която достигна до полуфиналите в Бургас, също записва рекордна позиция в класацията и вече е 195-а с 394 точки.

Лидия Енчева, която ще играе финал за класиране в основната схема в Майорка по-късно днес, пък вече е 348-а, което е най-добро класиране в кариерата ѝ.

Бившата първа ракета на България Виктория Томова отстъпва с 52 позиции и вече е 391-ва.

19-годишната Денчева постига рекордно класиране и в ранглистата на двойки, в която е най-добра сред българките и вече заема 213-тото място с 372 точки.

Елена Рибакина (Казахстан) продължава да води в класацията на сингъл с 9696 точки, докато рускинята Мира Андреева се изкачва до третото място за пръв път за сметка на американките Джесика Пегула и Коко Гоф.

Катержина Синякова (Чехия) е лидерка в класацията на двойки с 11000 точки.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#класация на WTA #Елизара Янева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

От 34 до 24 градуса - температурите падат значително, сняг ще вали по планините
1
От 34 до 24 градуса - температурите падат значително, сняг ще вали...
Доналд Тръмп: Русия и Украйна са се съгласили на енергийно примирие
2
Доналд Тръмп: Русия и Украйна са се съгласили на енергийно примирие
Семейство с 10 деца остана без дом в Смолян, след като къщата им изгоря
3
Семейство с 10 деца остана без дом в Смолян, след като къщата им...
Ива Михайлова се прибра в България
4
Ива Михайлова се прибра в България
Баща и син са причинили големия пожар край три населени места в Бургаско
5
Баща и син са причинили големия пожар край три населени места в...
Пострадали и пожар: Ново нападение на хутите срещу летището в Рияд
6
Пострадали и пожар: Ново нападение на хутите срещу летището в Рияд

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
2
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
3
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
4
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
5
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
6
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал

Още от: Тенис

Феликс Оже-Алиасим достигна до четвъртия кръг в Шанхай
Феликс Оже-Алиасим достигна до четвъртия кръг в Шанхай
Жасмин Паолини и Лейла Фернандес продължават към втория кръг в Ухан Жасмин Паолини и Лейла Фернандес продължават към втория кръг в Ухан
Чете се за: 02:10 мин.
Мира Андреева и Чжън Цинвен се отказаха от участие в Ухан Мира Андреева и Чжън Цинвен се отказаха от участие в Ухан
Чете се за: 01:42 мин.
Янаки Милев стартира с победа в квалификациите на турнир от сериите "Чалънджър" в Италия Янаки Милев стартира с победа в квалификациите на турнир от сериите "Чалънджър" в Италия
Чете се за: 01:15 мин.
Александър Зверев се класира за четвъртия кръг на Мастърса в Шанхай Александър Зверев се класира за четвъртия кръг на Мастърса в Шанхай
Чете се за: 01:57 мин.
Цинвън Чжън триумфира на домашна сцена в Пекин Цинвън Чжън триумфира на домашна сцена в Пекин
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Ива Михайлова ще остане няколко дни в "Пирогов", започват изследвания
Ива Михайлова ще остане няколко дни в "Пирогов", започват...
Чете се за: 06:35 мин.
У нас
Македонски медии: МВР на РСМ няма данни Ива Михайлова да е преминала границата Македонски медии: МВР на РСМ няма данни Ива Михайлова да е преминала границата
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Очакваме подводен дрон за обследване на потъналия кораб в Черно море и сателитни снимки, каза Димитър Стоянов Очакваме подводен дрон за обследване на потъналия кораб в Черно море и сателитни снимки, каза Димитър Стоянов
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
С Нобелова награда за икономика бяха отличени американците Робърт И. Хол и Майкъл Удфорд С Нобелова награда за икономика бяха отличени американците Робърт И. Хол и Майкъл Удфорд
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Зеленски: Украйна е готова да се въздържи от удари по руската...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Сигурността в Черно море: Мерките и ролята на България срещу заплахите
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
Семейство с 10 деца остана без дом в Смолян, след като къщата им...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Протест на работещи в сферата на културата и съобщенията във Варна
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ