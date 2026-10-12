Рекордно класиране за Елизара Янева в класацията на WTA

Най-добрата българска тенисистка Елизара Янева постигна ново рекордно класиране в ранглистата на WTA при жените.

19-годишната пловдивчанка се изкачва с три места до 146-ото и вече е с актив от 496 точки. През миналата седмица тя отпадна във втория кръг на международния турнир от сериите W50 в Бургас. По-късно днес Янева ще стартира от първия кръг в основната схема на турнира от сериите УТА 125 в Майорка (Испания) срещу италианката Дженифър Руджери.

Втората ракета на страната Росица Денчева, която достигна до полуфиналите в Бургас, също записва рекордна позиция в класацията и вече е 195-а с 394 точки.

Лидия Енчева, която ще играе финал за класиране в основната схема в Майорка по-късно днес, пък вече е 348-а, което е най-добро класиране в кариерата ѝ.

Бившата първа ракета на България Виктория Томова отстъпва с 52 позиции и вече е 391-ва.

19-годишната Денчева постига рекордно класиране и в ранглистата на двойки, в която е най-добра сред българките и вече заема 213-тото място с 372 точки.

Елена Рибакина (Казахстан) продължава да води в класацията на сингъл с 9696 точки, докато рускинята Мира Андреева се изкачва до третото място за пръв път за сметка на американките Джесика Пегула и Коко Гоф.

Катержина Синякова (Чехия) е лидерка в класацията на двойки с 11000 точки.