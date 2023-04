Роберто Фирмино се договори с Барселона

Нападателят на Ливърпул Роберто Фирмино ще продължи кариерата си в Барселона през следващия сезон, съобщава британския таблоид "Дейли Мейл".

Бразилският стрелец ще премине на "Ноу Камп" като свободен агент, след като изтече договорът му с мърсисайдци в края на настоящата кампания.

Roberto Firmino has agreed to join Barcelona when his Liverpool contract comes to an end in summer.



