Рулбльов надви Медведев в руското дерби от Финалите в Торино

Андрей Рубльов започна с победа участието си на Финалите на АТП в Торино. В мач от Червената група той надделя над Даниил Медведев с 6-7(7), 6-3, 7-6(7) след обрат. Руското дерби продължи два часа и половина и приключи по изключително драматичен начин. Рубльов триумфира едва при петия си мачбол, който реализира след разиграване, в което двамата си размениха общо 37 удара.

В първия сет Рубльов направи всичко възможно да не го спечели и в крайна сметка успя. Той проби за 3-1 и при 5-3 сервираше, но трепна и Медведев върна брейка. В 12-ия гейм Андрей стигна до два поредни сетбола, но не успя. В тайбрека московчанинът поведе с 6-2 точки, но пропиля още четири сетбола, а след това и още един при 7-6. На свой ред Даниил стигна до възможност за спечелване на частта и триумфира, след като бекхендът на съперника не премина мрежата.

В следващата част Рубльов проби за 2-1. В деветия гейм на свой сервис Медведев поведе с 40:15, но след това направи четири двойни грешки, като при последната сънародникът му реализира третия си сетбол.

Заключителната част беше доминирана от сервиращите тенисисти. Имаше само една точка за пробив - във втория гейм, която Даниил отрази с отлично първо подаване. Така се стигна до нов тайбрек. В него Рубльов водеше с 4-2 точки при размяната на половините на корта. Той стигна до 6-3, но Медведев хладнокръвно спаси и трите мачбола. След това отрази и още един с чудесен сервис. При петия мачпойнт след дълго разиграване Андрей приключи срещата с драйв воле.

