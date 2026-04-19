Румен Радев: България има историческия шанс да скъса с олигархичния модел

Днес България има историческия шанс да скъса веднъж за завинаги с олигархичния модел "Пеевски – Борисов". И това е шанс, който не трябва в никакъв случай да пропускаме. Това заяви лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев.

"Аз призовавам най-важното в днешния ден всеки български граждани, всички наши сънародници в чужбина да излязат и да гласуват. Това е единственият начин да удавим купения вот в море от нашите свободни гласове и да си върнем държавата", каза Радев.

Румен Радев посочи, че много са важните въпроси, които трябва да се решат, като трябва да се започне с възстановяването на справедливостта:

"Това означава избор на нов Висш съдебен съвет и Инспекторат към него, от там да чакаме, разбира се, този ВСС да избере нов главен прокурор. Но трябва да се заем с много-много други неща. Виждате какъв е ръста на цените. Виждате в какво състояние се намират хиляди български граждани с този ръст на цените. Така, че ние трябва да направим всичко възможно да започнем да изсветляваме ценообразуването, качеството на храните да бъде под по-голям контрол."

Той подчерта, че мен най-важното е да се стави редовно и устойчиво правителство, което да решава и проблемите на българските граждани и не е вариант да се ходи на нови избори.

Запитан дали вижда коалиция с някоя друга формация, Радев отговори така:

"Ние сме готови на сътрудничество с всеки, който приема нашите идеи, който споделя нашата програма, но не само на думи. Ние очакваме реално сътрудничество с реална подкрепа и реални действия. Вече съм казал – не може с "ДПС - Ново начало", не може с ГЕРБ."

Избирателната активност е единственият начин да удавим купения вот и манипулирането, допълни той.