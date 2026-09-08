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Румен Радев: ГЕРБ имаше кандидати за всичко, явно времената се смениха

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Румен Радев: ГЕРБ имаше кандидати за всичко, явно времената се смениха
Снимка: БТА
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Премиерът Румен Радев коментира в Пловдив информацията, че политическа партия ГЕРБ няма да издигне кандидати за президенти и вицепрезиденти. Явно времената се смениха, заяви министър-председателят по време на откриването на разширението на производствени мощности на високотехнологичния завод на
"ЗиЕс Юръп" , разположен на територията на "Тракия икономическа зона" - Индустриална зона Марица, с. Радиново.

"Аз не искам да се бъркам в кухнята на ГЕРБ. Това си е тяхно решение, но знаете как ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко - за местната власт, правителство, президент, печелеше тези избори. Явно времената се смениха".

Всички министри продължават да работят за изпълнението на нашата програма и за реформите, които вече сме започнали, заяви Румен Радев по повод твърденията, че ще има рокади в Министерски съвет.

"Не, не очаквайте!".

#кандидати # ГЕРБ #президент #Румен Радев

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