Сакраменто Кингс придоби правата на Александър Везенков за НБА

Отборът на Сакраменто Кингс придоби правата на българския баскетболист Александър Везенков за НБА след сделка с Кливланд Кавалиърс, съобщи журналистът от ESPN Адриан Войнаровски.

Според информациите споразумението между двете страни е било постигнато в последните часове преди драфта на НБА, като в замяна на Везенков Кавалиърс са получили 49-ия избор в драфта, който се проведе рано тази сутрин българско време.

По време на драфта 19-годишният Паоло Банкеро беше избран под №1 от отбора на Оралндо Меджик.

Cleveland is acquiring Sacramento's pick at 49 in tonight's NBA draft for the rights to Sasha Vezenkov, sources tell ESPN. Vezenkov, 26, was a first-team All-EuroLeague forward this season. He was the 57th pick in the 2017 NBA Draft.