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Само две точки разделиха Ламин Ямал и Пау Кубарси в битката за най-добър млад футболист в света

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Спорт
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Звездата на Барселона спечели отличието за трета поредна година, но трима легендарни футболисти не го включиха сред фаворитите си

Само две точки разделиха Ламин Ямал и Пау Кубарси в битката за най-добър млад футболист в света
Снимка: БГНЕС
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Ламин Ямал спечели наградата за най-добър млад футболист в света за трета поредна година, но този път триумфът му се оказа изключително оспорван. Организаторите на „Златната топка“ от списание „Франс Футбол“ разкриха, че звездата на Барселона е изпреварил съотборника си Пау Кубарси със само две точки.

Ямал е събрал 96 точки в гласуването, докато младият защитник на каталунците е останал непосредствено зад него с 94. Минималната разлика показва колко равностойна е била битката между двамата таланти на испанския гранд.

Любопитен детайл от гласуването е, че три легенди на световния футбол - Марко ван Бастен, Рууд Гулит и Роберто Баджо, изобщо не са включили Ямал в своите тройки за отличието.

Въпреки това младият нападател успя да събере достатъчно точки, за да запази наградата, която печели за трета последователна година.

След церемонията в Лондон Ямал демонстрира уважение към своя съотборник и призна, че според него именно Кубарси е заслужавал да получи признанието през тази година.

"Първото нещо, което държа да кажа, е, че исках Пау Кубарси да бъде на моето място, защото той заслужаваше да спечели трофея през тази година“, заяви футболистът на Барселона.

Ямал намери място и сред тримата най-добри в основната класация за "Златната топка“. Той завърши на третата позиция след Хари Кейн и Килиан Мбапе.

Третото място в подреждането за най-добър млад футболист в света пък остана за френския национал на Пари Сен Жермен Уарен Заир-Емери.

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#Златна топка 2026 година #Пау Кубарси # Ламин Ямал

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