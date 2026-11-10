Състоянието на Хосе Кабаркас се подобрява след контузията срещу Левски

Състоянието на защитника на Дунав Русе Хосе Кабаркас постепенно се подобрява след контузията, която получи по време на домакинския двубой срещу Левски на 31 октомври. Това съобщиха от ръководството на русенския клуб.

Колумбийският футболист продължава възстановяването си под наблюдението на медицинския екип, който ежедневно следи състоянието му.

Кабаркас пострада след сблъсък с капитана на Левски Кристиан Димитров по време на срещата между двата отбора. Защитникът беше принудително заменен и впоследствие транспортиран с линейка до болница.

Инцидентът предизвика сериозно недоволство в лагера на Дунав, като след двубоя старши треньорът Георги Чиликов поиска обяснения от компетентните органи за някои от съдийските решения, включително за ситуацията, довела до контузията на колумбиеца.

Впоследствие ръководството на русенския клуб излезе с официална позиция, в която настоя за публични отговори от Българския футболен съюз и неговите комисии.

От Дунав поставиха осем основни въпроса, свързани със съдийството, дисциплинарните санкции, финансовите такси и правилата за използване на чуждестранни футболисти. Сред тях беше и решението на съдийския екип при сблъсъка между Кабаркас и Димитров.

Междувременно от клуба съобщиха, че възстановяването на защитника протича положително.

След седмица Кабаркас ще премине нов контролен медицински преглед, след който ще стане ясно дали може да се включи в тренировъчния процес на Дунав.