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Седем задържани при полицейска акция в Поморие и Ахелой, откриха наркотици, боеприпаси и стотици пликчета

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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трима задържани полицейска операция поморие ахелой открити наркотици
Снимка: ОДМВР-Бургас
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Седем криминално проявени мъже са задържани при специализирана полицейска операция на територията на община Поморие. Акцията е била насочена срещу престъпления, свързани с политическите права на гражданите, битовата престъпност и разпространението на наркотични вещества.

Най-голямото количество подозрителни вещества е открито в частен дом в Ахелой, обитаван от 24-годишен бургазлия. При претърсването полицаите са иззели 4 грама амфетамин, 2 грама метамфетамин и общо 3 грама канабис, част от който е бил в две саморъчно свити цигари. Намерени са още 90 грама бяло кристалообразно вещество с неустановен засега състав, както и три кутии с остатъци от подобно вещество. Иззети са две електронни везни, 430 празни полиетиленови пликчета и 57 прозрачни пластмасови кутийки.

При друг случай в Поморие е задържан 44-годишен мъж, у когото са открити саморъчно свита цигара и топче марихуана. При последвало претърсване на жилището му полицаите са намерили още около 10 грама от наркотичното вещество и 12 ловни патрона.

Сред задържаните са още трима мъже на 24, 39 и 40 години. У 24-годишния помориец е открит около грам бяло кристалообразно вещество, реагирало на полевия наркотест като „кристали“. У 39-годишен мъж от Поморие са намерени две пликчета с общо 5 грама канабис, а у 40-годишен жител на Ахелой – около грам марихуана.

Снимки: ОД МВР-Бургас

В хода на операцията са разкрити и две кражби, извършени на 20 октомври. Задържан е 24-годишен помориец, откраднал седалка на велосипед, собственост на 40-годишна жена. Друг 33-годишен местен жител е установен като извършител на кражба на велосипед от 52-годишен мъж. Откраднатото колело е намерено и иззето.

Всички седем задържани са криминално проявени. По три от случаите, свързани с наркотични вещества, са образувани бързи производства, а по останалите четири случая – преписки.

#трима задържани #Ахелой #Поморие #полицейска операция #наркотици

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