Селекционерът на Чехия Ярослав Шилхави подаде оставка след класирането на Евро 2024

Ярослав Шилхави подаде оставка като старши треньор на чешкия национален отбор по футбол, съобщиха от тима.

Снощи Чехия победи Молдова с 3:0 в квалификациите и се класира за европейското първенство през 2024 година в Германия.

Jaroslav Silhavy has stepped down as Czech Republic manager after securing qualification for Euro 2024.



