Шарл Льоклер спечели квалификацията за спринтовото състезание

Шарл Льоклер катастрофира в последната летяща обиколка, но спечели първо място в квалификацията за спринтовото състезание на Формула 1 преди Гран при на Азербайджан.

Пилотът на Ферари записа време 1:41.697 минути на градската писта в Баку и победи съперниците си от Ред Бул. Серхио Перес остана втори с 0.147 пасив от първенеца, а най-добрата обиколка на световния шампион Макс Ферстапен бе с 0.290 зад времето на Льоклер.

Това е първият състезателен уикенд във Формула 1, в който квалификацията за спринтовото състезание и самият 100-километров старт са отделно от самото Гран при.

Льоклер спечели и квалификацията за неделната надпреварата в петък, а днес продължи да бъде най-бързият пилот. Той обаче изпусна контрол над болида си в последната обиколка и катастрофира.

"Задните гуми бяха твърде нагорещени и изгубих контрол в завой №5. В крайна сметка няма последствия за мен", заяви Льоклер след състезанието.

Charles Leclerc takes pole for the #F1Sprint in the most dramatic of circumstances!



The @ScuderiaFerrari driver put an incredible lap in prior to meeting the barriers on his final run #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/XlqIK2ud4f