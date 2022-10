Шарлот Хорнетс победи шампионите в НБА след продължение

Шарлот Хорнетс победи миналогодишния шампион в Националната баскетболна асоциация (НБА) Голдън Стейт Уориърс със 120:113 точки.

В зала "Спектрум Център" в Шарлът домакините бяха по-резултатни през първите две четвърти. След почивката шампионите стопиха изоставане от 15 точки, за да стигнат до обрат в третата част.

В края на редовното време калифорнийците бяха напът да измъкнат победата, но възпитаниците на Стив Клифърд изпратиха двубоя в продължение с кош на Денис Смит Джуниър. Там гостите поведоха с две точки, но "стършелите" осъществиха обрат и заслужено се поздравиха с успеха.

Стеф Къри записа дабъл-дабъл след 31 точки и 11 борби. За победителите Пи Джей Уошингтън също отбеляза 31 пункта, а Джейлън МакДаниълс се отчете с дабъл-дабъл след 12 точки и 10 борби.

