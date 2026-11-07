БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Нови части от София са без топлоподаване от днес заради...
Чете се за: 01:15 мин.
Тела на моряци бяха открити на борда на ударения от дрон...
Чете се за: 02:45 мин.
Световният шампион Карлос Насар се завърна: Посвещавам...
Чете се за: 04:20 мин.
"Внимание, излъчваме в ефир!": БНТ на 67 години
Чете се за: 03:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Шумен не се огъна пред ЦСКА

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
Спорт
Запази

"Жълто-зелените" удържаха "армейците" в НБЛ.

Шумен не се огъна пред ЦСКА
Слушай новината

Шумен се поздрави с четвърти последователен успех в НБЛ. Баскетболистите на Росен Барчовски не се даде на Шумен след 95:89 в мач от петия кръг, който се изигра в Arena IZZI. Макар че държаха съдбата си в свои ръце през целия двубой, „жълто-зелените“ взеха своето едва в края, когато нанесоха четвърто последователно поражение в шампионата на играчите на Йордан Бозов в шампионата.

Така шуменският отбор имат четири победи и една загуба. „Армейците“ пък са на обратния полюс. На 15 ноември (неделя) Шумен ще приеме Спартак Плевен, ЦСКА ще има гостуване на Ботев Академик.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от SESAME NBL Bulgaria (@nbl_bulgaria)


Началото премина под знака на равенството и размяната на точни стрелби. Впоследствие „жълто-зелените“ си осигуриха крехко предимство от 2 точки в края на дебютната част.

Гостите нарушиха статуквото в хода на втория период, когато авансът им придоби двуцифрени изражения. Домакините на свой ред отвърнаха на удара и обратът бе факт, но шуменският отбор се изстреля при 49:46 в своя полза на голямата почивка.

Гостите докосваха двуцифрената разлика и при подновяването на играта. „Червените“ не успяха да отговорят този път и „жълто-зелените“ се откъснаха с 9 точки в края на предпоследната част.

Отборът от Шумен се пребори за двуцифрена разлика в хода на финалната десетка. Силен край позволи на столичния тим да върне ингритата, но „жълто-зелените“ удържаха успеха.

Дилън Коузелел се отличи за Шумен с 26 точки, 7 борби и 5 асистенции. Майк Адеунми регистрира 22, 10 овладени под двата ринга топки и 5 асистенции. Алан Харндан записа 16 точки и 19 борби, Костадин Лазаров има 15 и 5 асистенции. Баръш Мустафа финишира с 12 и 6 завършващи подавания.

Мартин Русев бе над всички за ЦСКА с 19 точки. Борис Гидов завърши с 18 и 8 асистенции. Александър Александров отбеляза 17 точки, Нана Анти-Боасиако финишира с 11 и 13 борби.

#НБЛ за мъже 2026/2027 #БК ЦСКА #БК Шумен

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко в ефира на БНТ 3 и нашия сайт
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко в ефира на БНТ 3...
Вторият пенсионен стълб: Сблъсък на позиции между управляващи и опозиция
2
Вторият пенсионен стълб: Сблъсък на позиции между управляващи и...
Спомен за Вежди Рашидов от студиото на "Денят започва с Георги Любенов"
3
Спомен за Вежди Рашидов от студиото на "Денят започва с Георги...
Световният шампион Карлос Насар се завърна: Посвещавам победата на цяла България
4
Световният шампион Карлос Насар се завърна: Посвещавам победата на...
Тела на моряци бяха открити на борда на ударения от дрон в румънски води танкер “Wine Trader”
5
Тела на моряци бяха открити на борда на ударения от дрон в румънски...
"Внимание, излъчваме в ефир!": БНТ на 67 години
6
"Внимание, излъчваме в ефир!": БНТ на 67 години

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
2
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
3
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
4
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
5
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
6
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...

Още от: Баскетбол

Рилски спортист не срещна трудности с Политехника
Рилски спортист не срещна трудности с Политехника
Ботев Академик също разочарова Ямбол в НБЛ Ботев Академик също разочарова Ямбол в НБЛ
Чете се за: 02:50 мин.
Ботев 2012 счупи каръка в НБЛ Ботев 2012 счупи каръка в НБЛ
Чете се за: 02:40 мин.
Балкан сложи спирачки на Спартак в НБЛ Балкан сложи спирачки на Спартак в НБЛ
Чете се за: 03:20 мин.
Локомотив Пловдив засенчи Черно море в дебюта на Борислав Младенов Локомотив Пловдив засенчи Черно море в дебюта на Борислав Младенов
Чете се за: 02:52 мин.
Виктор Уембаняма отново блести за Сан Антонио Спърс Виктор Уембаняма отново блести за Сан Антонио Спърс
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

МВнР: Няма данни за пострадали българи при атаката в центъра на Краков
МВнР: Няма данни за пострадали българи при атаката в центъра на Краков
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
19-годишен с джип блъсна и уби 4-годишно дете в село Гривица 19-годишен с джип блъсна и уби 4-годишно дете в село Гривица
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Крайнодесни и ултранационалистически идеи стоят зад нападението с 6 жертви в Краков Крайнодесни и ултранационалистически идеи стоят зад нападението с 6 жертви в Краков
Чете се за: 00:57 мин.
По света
"Внимание, излъчваме в ефир!": БНТ на 67 години "Внимание, излъчваме в ефир!": БНТ на 67 години
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Нетаняху с призив към единство ден преди мандата за съставяне на...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
След новините: За есенната вълна на френското недоволство пред...
Чете се за: 12:05 мин.
По света
Нови протести във Франция: Лидерът на крайнолевите започна...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Световният шампион Карлос Насар се завърна: Посвещавам победата на...
Чете се за: 04:20 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ