Шумен не се огъна пред ЦСКА

Шумен се поздрави с четвърти последователен успех в НБЛ. Баскетболистите на Росен Барчовски не се даде на Шумен след 95:89 в мач от петия кръг, който се изигра в Arena IZZI. Макар че държаха съдбата си в свои ръце през целия двубой, „жълто-зелените“ взеха своето едва в края, когато нанесоха четвърто последователно поражение в шампионата на играчите на Йордан Бозов в шампионата.

Така шуменският отбор имат четири победи и една загуба. „Армейците“ пък са на обратния полюс. На 15 ноември (неделя) Шумен ще приеме Спартак Плевен, ЦСКА ще има гостуване на Ботев Академик.

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Началото премина под знака на равенството и размяната на точни стрелби. Впоследствие „жълто-зелените“ си осигуриха крехко предимство от 2 точки в края на дебютната част.

Гостите нарушиха статуквото в хода на втория период, когато авансът им придоби двуцифрени изражения. Домакините на свой ред отвърнаха на удара и обратът бе факт, но шуменският отбор се изстреля при 49:46 в своя полза на голямата почивка.

Гостите докосваха двуцифрената разлика и при подновяването на играта. „Червените“ не успяха да отговорят този път и „жълто-зелените“ се откъснаха с 9 точки в края на предпоследната част.

Отборът от Шумен се пребори за двуцифрена разлика в хода на финалната десетка. Силен край позволи на столичния тим да върне ингритата, но „жълто-зелените“ удържаха успеха.

Дилън Коузелел се отличи за Шумен с 26 точки, 7 борби и 5 асистенции. Майк Адеунми регистрира 22, 10 овладени под двата ринга топки и 5 асистенции. Алан Харндан записа 16 точки и 19 борби, Костадин Лазаров има 15 и 5 асистенции. Баръш Мустафа финишира с 12 и 6 завършващи подавания.

Мартин Русев бе над всички за ЦСКА с 19 точки. Борис Гидов завърши с 18 и 8 асистенции. Александър Александров отбеляза 17 точки, Нана Анти-Боасиако финишира с 11 и 13 борби.