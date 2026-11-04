БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Шумен се оказа прекалено силен за Ямбол

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
Спорт
Запази

Три поред за "жълто-зелените" в НБЛ.

Шумен се оказа прекалено силен за Ямбол
Слушай новината

Шумен удължи своята победна серия в НБЛ до три поред. Момчетата на Росен Барчовски се справиха след Ямбол след 97:70 в мач от четвъртия кръг. В зала "Диана" шуменският отбор загатна, че ще доминира още през първото полувреме и до края не остави съмнения в успеха си, нанасяйки четвърто последователна загуба в първенството на играчите на Тодор Тодоров. "Зелено-белите", които за първи път печелят три от първите си четири двубоя в елита, имаха превес във всяко едно отношение.

Така шуменският отбор има три успеха и едно поражение, а "непреклонните" продължават да не познават вкуса на победата след четири изиграни срещи. На 7 ноември (събота) Шумен ще гостува на ЦСКА. От своя страна Ямбол ще приеме Ботев Академик в същия ден.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от SESAME NBL Bulgaria (@nbl_bulgaria)


Стартът премина при размяната на кратки серии и с леко предимство на домакините. Именно „жълто-зелените“ първи влязоха в по-добър ритъм и двуцифрената разлика бе факт, като достигна до 13 точки след 10 минути игра. Доминацията за „непреклонните“ започна да придобива още по-сериозни изражения в хода на втората част, в която макар и по-доброто представяне на гостите, успяха да се изстрелят при 51:32 на голямата почивка.

Шуменският отбор продължи с атомното си нападение при подновяването на играта, като заплахата в нападение идваше от доста места, повеждайки с 28 точки в края на третата част. До края ефективността и на двата отбора намаля, но за интрига нямаше как да се говори.

Зоуди Джаксън даде тон на Шумен с 18 точки и 6 борби. Майк Адеунми записа 17 и 6 овладени под двата ринга топки, Владислав Станев има 15 и 5 овладени под двата ринга топки. Дилън Коузъл има 13 и 7 овладени под двата коша топки, Алан Хърндън завърши с 12 и 8 борби.

Андон Вачев бе най-добър за Ямбол с 12 точки и 7 борби. Джейлън Йънг (7 овладени под двата ринга топки), Джошула Тейлър (7 овладени под двата коша топки) и Калоян Пенев реализираха по 11.

#НБЛ за мъже 2026/2027 #БК Ямбол #БК Шумен

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на сайта ни
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
2
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Лисица обикаля в столичния район „Възраждане“, за два дни умори пет кокошки
3
Лисица обикаля в столичния район „Възраждане“, за два...
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла с впечатляващ двубой от 415 килограма
4
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла с...
Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата догодина
5
Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата догодина
Наталия Ефремова: Пенсиите ще бъдат осъвременени от 1 юли по швейцарското правило
6
Наталия Ефремова: Пенсиите ще бъдат осъвременени от 1 юли по...

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
2
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: Баскетбол

Балкан отряза крилете на босненци за исторически успех в Еврокъп
Балкан отряза крилете на босненци за исторически успех в Еврокъп
Монтана 2003 повали Карина Константинова и Келтерн в Еврокъп Монтана 2003 повали Карина Константинова и Келтерн в Еврокъп
Чете се за: 03:02 мин.
Локомотив Пловдив се поизпоти срещу азербайджанци във ФИБА Къп Локомотив Пловдив се поизпоти срещу азербайджанци във ФИБА Къп
Чете се за: 04:10 мин.
Асен Николов: Спечелихме, защото се борихме докрай Асен Николов: Спечелихме, защото се борихме докрай
Чете се за: 00:52 мин.
Берое сбърка отново в Адриатическата лига Берое сбърка отново в Адриатическата лига
Чете се за: 02:25 мин.
ЛеБрон Джеймс посочи играча, който може да направи това, което никой друг не може срещу Уембаняма ЛеБрон Джеймс посочи играча, който може да направи това, което никой друг не може срещу Уембаняма
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

Отмениха бедственото положение в Шабла
Отмениха бедственото положение в Шабла
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Държавата ще увеличи компенсациите за тока на енергоемкия бизнес от 50 на 70% Държавата ще увеличи компенсациите за тока на енергоемкия бизнес от 50 на 70%
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Съдът остави в ареста Йордан Атанасов, обвинен за убийството на куче в столичния квартал „Кръстова вада“ Съдът остави в ареста Йордан Атанасов, обвинен за убийството на куче в столичния квартал „Кръстова вада“
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Ремонт на пътя към Перник: Предвидени са обходни маршрути Ремонт на пътя към Перник: Предвидени са обходни маршрути
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Протести в Дания на учащи срещу плановете за орязване на стипендии
Чете се за: 00:45 мин.
По света
„Той връща младите хора в болницата“: Служители на...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
След убийството на кучето Кнопа: Протест пред парламента срещу...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла с...
Чете се за: 03:05 мин.
Вдигане на тежести
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ