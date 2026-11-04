Шумен се оказа прекалено силен за Ямбол

Шумен удължи своята победна серия в НБЛ до три поред. Момчетата на Росен Барчовски се справиха след Ямбол след 97:70 в мач от четвъртия кръг. В зала "Диана" шуменският отбор загатна, че ще доминира още през първото полувреме и до края не остави съмнения в успеха си, нанасяйки четвърто последователна загуба в първенството на играчите на Тодор Тодоров. "Зелено-белите", които за първи път печелят три от първите си четири двубоя в елита, имаха превес във всяко едно отношение.

Така шуменският отбор има три успеха и едно поражение, а "непреклонните" продължават да не познават вкуса на победата след четири изиграни срещи. На 7 ноември (събота) Шумен ще гостува на ЦСКА. От своя страна Ямбол ще приеме Ботев Академик в същия ден.

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Стартът премина при размяната на кратки серии и с леко предимство на домакините. Именно „жълто-зелените“ първи влязоха в по-добър ритъм и двуцифрената разлика бе факт, като достигна до 13 точки след 10 минути игра. Доминацията за „непреклонните“ започна да придобива още по-сериозни изражения в хода на втората част, в която макар и по-доброто представяне на гостите, успяха да се изстрелят при 51:32 на голямата почивка.

Шуменският отбор продължи с атомното си нападение при подновяването на играта, като заплахата в нападение идваше от доста места, повеждайки с 28 точки в края на третата част. До края ефективността и на двата отбора намаля, но за интрига нямаше как да се говори.

Зоуди Джаксън даде тон на Шумен с 18 точки и 6 борби. Майк Адеунми записа 17 и 6 овладени под двата ринга топки, Владислав Станев има 15 и 5 овладени под двата ринга топки. Дилън Коузъл има 13 и 7 овладени под двата коша топки, Алан Хърндън завърши с 12 и 8 борби.

Андон Вачев бе най-добър за Ямбол с 12 точки и 7 борби. Джейлън Йънг (7 овладени под двата ринга топки), Джошула Тейлър (7 овладени под двата коша топки) и Калоян Пенев реализираха по 11.