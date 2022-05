Швьонтек преодоля Ковинич за 31-ва поредна победа

Световната №1 Ига Швьонтек продължи изключителната си победна серия, след като надви Данка Ковинич от Черна Гора с 6-3, 7-5 в мач от третия кръг на Ролан Гарос. За разлика от първите си два мача в Париж, в които полякинята загуби общо четири гейма, днес тя трябваше да се потруди здраво за 31-ия си пореден успех в Тура.

Шампионката от 2020 година започна отлично срещата и дръпна с 3:0, но Ковинич успя да върне пробива и намали до 3:4. Все пак Швьонтек отговори с нов пробив и затвори първия сет с 6:3. Във втората част отново 20-годишната Швьонтек започна по-добре и поведе с два пробива и 4:1, но черногорката отвърна с четири поредни гейма, за да поведе с 5:4. Полякинята показа шампионския си манталитет и взе три поредни гейма в ключовия момент, за да затвори мача след час и 30 минути игра.

