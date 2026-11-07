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Синьо в урните, червено на борсите: победата на демократите разтърси технологичния сектор

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Търговец реагира на борсата на Нюйоркската фондова борса на 4 ноември 2026 г.
Снимка: TIMOTHY A. CLARY / AFP
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Инвеститорите първоначално приветстваха разгрома на републиканците на Доналд Тръмп от демократите. Но скоро ентусиазмът отстъпи място на тревога. Подобен изборен обрат може да има сериозни последици за инвестициите в изкуствен интелект, смятан за един от основните двигатели на американския икономически растеж.

В четвъртък на Уолстрийт индексът Nasdaq се срина с 5,5%. Това беше най-лошата борсова сесия в САЩ от обявения от Доналд Тръмп „Ден на освобождението“ през април 2025 г. Спадът засегна всички основни публични технологични компании: пазарна капитализация на стойност 3,2 трилиона долара беше заличена само за една сесия.

В Европа, където технологичните акции имат по-малка тежест, спадът беше по-ограничен. Франкфурт и Лондон загубиха по 0,43%, Милано се понижи с малко над един процент, докато Париж дори завърши сесията на положителна територия. Разпродажбите обаче се разпространиха и в Азия: Токио загуби над 5%, а Сеул – 7%.

Nvidia и „Великолепната седморка“: колосални загуби

Акциите на компаниите, свързани с изкуствения интелект, поевтиняха рязко по целия свят. Един анализатор обобщи ситуацията така: „Станахме свидетели на пълен срив на технологичните акции – движение, което може да бъде определено като капитулация.“

Производителите на полупроводници и микрочипове, необходими за оборудването на центровете за данни, бяха сред първите засегнати от тази тенденция. Nvidia, най-голямата компания в света по пазарна капитализация, загуби почти 9% в четвъртък. Това се равнява на около 400 милиарда долара заличена пазарна стойност само за една сесия.

Компаниите от т.нар. „Великолепна седморка“ – прозвище на най-големите американски технологични гиганти, сред които Nvidia, Meta, Alphabet и Microsoft – загубиха общо 800 милиарда долара. За сравнение, тази сума е по-голяма от БВП на Швеция.

Демократите срещу изкуствения интелект

Пазарите тълкуват резултатите от междинните избори като потенциална спирачка пред развитието на изкуствения интелект. Няколко новоизбрани демократи водиха кампании за забавяне или дори блокиране на строителството на центрове за данни в своите избирателни райони. Кандидатите, подкрепящи мораториуми върху подобни проекти, постигнаха успех в Тексас, Джорджия, Мичиган и Охайо – щати, в които са концентрирани множество проекти.

Противниците на строителството спечелиха и няколко десетки местни референдума, което може да накара инвеститорите и поддръжниците на проектите да преосмислят подхода си. Анализатор на Goldman Sachs посочва, че щатите, в които демократите могат да наложат ограничения, представляват около 45% от планирания капацитет на центровете за данни в Съединените щати. Само Тексас формира 25% от този капацитет.

Общественото мнение също е насочено в тази посока. Според проучване на Ipsos за ABC News 66% от американците се противопоставят на изграждането на нови центрове за данни в близост до местата, където живеят. Това е силен сигнал, който засилва опасенията на инвеститорите за бъдещето на сектора.

Под заплаха ли е първичното публично предлагане на Anthropic?

Мащабните инвестиции в изкуствен интелект и центрове за данни все пак са сред основните двигатели на фондовите пазари и американския икономически растеж през последните години. Забавянето на тази динамика може да има верижни последици за цялата икономика.

Anthropic, една от водещите американски компании в областта на изкуствения интелект, планира да излезе на борсата през седмицата на 16 ноември. Заради разпродажбите на фондовия пазар компанията може да бъде принудена да приеме оценка под целевите 1,5 трилиона долара или дори да отложи първичното си публично предлагане.

Това може да помрачи перспективите пред всички технологични гиганти в областта на изкуствения интелект. Възвръщаемостта от колосалните инвестиции в сектора вече се забавя. Ако регулациите се затегнат, предизвикателствата ще станат още по-големи.

Подобно затягане на регулациите, ако се осъществи, може да ускори тенденция, която вече се наблюдава от октомври. През миналия месец инвеститорите започнаха да се оттеглят от технологичния сектор и да насочват вниманието си към други компании, които дотогава бяха пренебрегвани. Синята вълна на изборите може да се окаже повратен момент за световните финансови пазари.

Статия на Диан Бюршел-Верне (Diane Burghelle-Vernet), публикувана първоначално на 6 ноември 2026 г.

#междинни избори #САЩ #новини в Метрото

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