Скандал на полумаратона в Китай: Африканци са пуснали местен състезател да победи

Организаторите на полумаратона в Пекин започнаха разследване на резултатите от тазгодишното издание на състезанието, след като се появи сериозно съмнение, че африкански бегачи са намалили темпото, за да бъдат задминати и победени от местна звезда.

Африканците водеха в огромна част от състезанието и изглеждаше, че някой от тях ще грабне победата, но най-добрия китайски бегач на дълги разстояния се придвижи пред тях малко преди финалната линия и спринтира към победата, което предизвика обществени спекулации, че резултатът е бил нагласен.

Доста онлайн-реакции демонстрираха сериозни подозрения относно състезанието, след като видео от последните моменти от неделния полумаратон Mengniu Beijing Half Marathon се разпространи в социалните мрежи. Късно снощи организаторите на бягането излязоха с изявление, че ще проучат целия случай.

Извън изявлението обаче, те не пожелаха да коментират пред медиите целия случай.

Хе Чжъ, който спечели маратона на Азиатските игри и държи китайския национален рекорд в дисциплината, изоставаше зад трима бегачи от Кения и Етиопия, а те вече бяха наближили финала. След това на записа се вижда, че един от бегачите изглежда прави жест на останалите да намалят, докато китаецът ги изпреварва и рязко спринтира към финалната линия.

Beijing authorities are investigating yesterday's Beijing's half-marathon after a footage showed Kenyans Robert Keter, Willy Mnangat and Hailu Bikila of Ethiopia deliberately allowing China’s He Jie to win. pic.twitter.com/HU4VAFTSLj