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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

След атаките в Черно море: Делегация от Европейския парламент пристига в България

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Евродепутати от ЕП осъдиха нападенията и призоваха за общи европейски действия за защита на търговското корабоплаване

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Българските евродепутати Андрей Новаков и Емил Радев, заедно със свои колеги от комисията по отбрана в Европейския парламент, осъдиха атаките срещу търговски кораби край българското крайбрежие. В общо видеообръщение представителите на Групата на Европейската народна партия изразиха солидарност с България и призоваха за конкретни действия за сигурността в Черно море.

Андрей Новаков подчерта, че атаките вече не са само български проблем и изискват общ европейски отговор. Като конкретна стъпка в тази посока той анонсира, че съвместно с колегата си Емил Радев инициират посещение на делегация от евродепутати в София и Варна през следващите две седмици. В нея ще участват представители на комисията по отбрана, които ще посетят критична инфраструктура, свързана със сигурността на хората.

Необходимостта от европейска подкрепа подчерта и Емил Радев, който предупреди за рисковете за българската икономика и туризма. Той настоя и за съдействие от европейските партньори и съюзниците в НАТО за по-добра защита на търговското корабоплаване.

В този контекст сред предложенията бе и създаването на европейска военноморска мисия в Черно море по модела на „Аспидес“. С ясно определен отбранителен мандат тя би ескортирала и защитавала търговските кораби и техните екипажи.

# Европейския парламент #нови атаки с дронове #ударени кораби в Черно море

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