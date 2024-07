След стрелбата срещу Тръмп: Световни лидери осъдиха атаката в Пенсилвания

Световни лидери осъдиха стрелбата срещу бившия американски президент Доналд Тръмп на митинг в щата Пенсилвания.

Председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен и европейският първи дипломат Жозеп Борел заявиха, че са шокирани и че осъждат атаката срещу Доналд Тръмп.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия: "Дълбоко съм шокирана от стрелбата по време на митинг на бившия президент Тръмп. Желая на Доналд Тръмп бързо възстановяване и изказвам съболезнованията си на семейството на невинната жертва. Политическото насилие няма място в една демокрация."

I am deeply shocked by the shooting that took place during former President Trump’s campaign rally.



I wish Donald Trump a speedy recovery and offer my condolences to the family of the innocent victim.



Political violence has no place in a democracy. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 14, 2024

Жозеп Борел, върховен представител на ЕС по сигурността: "Шокиран съм от новината за атаката срещу президента Тръмп и остро я осъждам. Още веднъж ставаме свидетели на недопустими действия на насилие срещу политици."

Shocked by the news of the attack on President Trump, which I strongly condemn.



Once again, we are witnessing unacceptable acts of violence against political representatives. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 13, 2024

Унгарският премиер Виктор Орбан, чиято страна е ротационен председател на Съвета на ЕС изрази солидарността си с Доналд Тръмп, с когото се срещна във Вашингтон преди няколко дни:

"Мислите и молитвите ми са с президента Доналд Тръмп в тези мрачни часове."

My thoughts and prayers are with President @realDonaldTrump in these dark hours. — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 13, 2024

Френският президент Макрон нарече случая опит за убийство и го определи като трагедия за демокрацията.

Италианският министър-председател Джорджа Мелони изрази солидарността си и призова диалогът и отговорността да вземат връх над насилието.

Британският премиер Киър Стармър също е категоричен, че политическото насилие няма място в нашите общества.

Също в социалната мрежа Екс украинският президент Володимир Зеленски написа, че е ужасен от новината за стрелбата срещу Тръмп.

I am appalled to learn about the shooting of former U.S. President Donald Trump at his rally in Pennsylvania.



Such violence has no justification and no place anywhere in the world. Never should violence prevail.



I am relieved to learn that Donald Trump is now safe and wish him… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 14, 2024

