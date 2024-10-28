Следизборни уравнения: Вижте коя партия в кой район печели
Коя партия в кой район печели?
- 24 избирателни района - ГЕРБ
- 3 избирателни района "ДПС- Ново начало"
- 2 избирателни района - АПС
- 2 избирателни района ПП-ДБ
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При близо 100% обработени протоколи в ЦИК: 9 партии в новия парламент, "Величие" остава на ръба
Благоевград - ГЕРБ-СДС
Бургас - ГЕРБ-СДС
Варна - ГЕРБ-СДС
Велико Търново -ГЕРБ-СДС
Видин - ГЕРБ-СДС
Враца - ГЕРБ-СДС
Габрово - ГЕРБ-СДС
Добрич - ГЕРБ-СДС
Кърджали - "ДПС- Ново начало"
Кюстендил -ГЕРБ-СДС
Ловеч - ГЕРБ-СДС
Монтана - ГЕРБ-СДС
Пазарджик - ГЕРБ-СДС
Перник - ГЕРБ-СДС
Плевен- ГЕРБ-СДС
Пловдив -град ГЕРБ-СДС
Пловдив-област - ГЕРБ-СДС
Разград - АПС
Русе-ГЕРБ-СДС
Силистра-АПС
Сливен- ГЕРБ-СДС
Смолян - ГЕРБ-СДС
София -23 МИР- ПП-ДБ
София 24 МИР - ПП-ДБ
София 25 МИР - ГЕРБ-СДС
София област - ГЕРБ-СДС
Стара Загора - ГЕРБ-СДС
Търговище "ДПС-Ново начало"
Хасково - ГЕРБ-СДС
Шумен - "ДПС-Ново начало"
Ямбол-ГЕРБ-СДС
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