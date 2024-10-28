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ИЗВЪНРЕДНО
При 99,71% обработени протоколи в ЦИК: ГЕРБ-СДС печели изборите с близо 12 пункта преднина. Очертава се силно фрагментиран парламент, в който влизат 9 формации. МЕЧ и "Величие" преминават бариерата от 4 на сто. Над 147 000 души са гласували в чужбина.

Следизборни уравнения: Вижте коя партия в кой район печели

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от БНТ
17:30, 28.10.2024
Чете се за: 01:15 мин.
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Коя партия в кой район печели?

Благоевград - ГЕРБ-СДС
Бургас - ГЕРБ-СДС
Варна - ГЕРБ-СДС
Велико Търново -ГЕРБ-СДС
Видин - ГЕРБ-СДС
Враца - ГЕРБ-СДС
Габрово - ГЕРБ-СДС
Добрич - ГЕРБ-СДС
Кърджали - "ДПС- Ново начало"
Кюстендил -ГЕРБ-СДС
Ловеч - ГЕРБ-СДС
Монтана - ГЕРБ-СДС
Пазарджик - ГЕРБ-СДС
Перник - ГЕРБ-СДС
Плевен- ГЕРБ-СДС
Пловдив -град ГЕРБ-СДС
Пловдив-област - ГЕРБ-СДС
Разград - АПС
Русе-ГЕРБ-СДС
Силистра-АПС
Сливен- ГЕРБ-СДС
Смолян - ГЕРБ-СДС
София -23 МИР- ПП-ДБ
София 24 МИР - ПП-ДБ
София 25 МИР - ГЕРБ-СДС
София област - ГЕРБ-СДС
Стара Загора - ГЕРБ-СДС
Търговище "ДПС-Ново начало"
Хасково - ГЕРБ-СДС
Шумен - "ДПС-Ново начало"
Ямбол-ГЕРБ-СДС

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#резултатите от изборите #България гласува за 51-вия парламент #избирателни райони
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